Torna ad Aragona il festival sulla vita "Nati per vivere", il programma

Torna ad Aragona il festival sulla vita “Nati per vivere”. Da venerdì 19 luglio, tre giorni di spettacolo e beneficienza coinvolgeranno migliaia di persone in piazza Aldo Moro. La manifestazione, organizzata dall’associazione Giovanni Paolo II, in collaborazione con Telethon comincerà alle 20 di venerdì, quando verrà accesa la fiaccola della vita in piazza Aldo Moro, in una marcia accompagnata dalla banda musicale “Vincenzo Bellini” di Aragona e dal gruppo folkloristico “Triscele”.

Con le rappresentanze degli esponenti della fondazione Telethon Catania, verrà inaugurata in seguito la manifestazione, che racconteranno le loro testimonianze sul palco, accompagnati da momenti di intrattenimento ed esibizioni musicali. La serata vedrà poi l’esibizione della tribute band dei Queen “Miracle”.

Lo spettacolo continuerà sabato 20 con l’esibizione dell’artista Luigi Corbino, il mimo delle “Tutine di Zelig” e del “Duo fire”, acrobati reduci dal successo di Italian’s got talent. Nel corso della serata, che premierà i ragazzi vincitori del concorso “Un disegno per la vita”, si esibiranno anche talenti aragonesi, diretti dal maestro Francesco Francaviglia. Serata conclusiva domenica 21 luglio: la manifestazione comincerà alle ore 16, con la camminata “Camminiamo per la vita”, cui seguirà alle ore 19 la decima "Corri Aragona", prova del grand prix provinciale organizzata dalla Asd Amatori Aragona.

Al termine della gara, gran finale sul palco aragonese: si terrà il concerto dei “Cammurria”, con l’amichevole partecipazione del comico di Colorado Roberto Lipari, che allieterà tutti con uno spettacolo di cabaret. Durante le tre serate commercianti e aziende che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione, saranno presenti in piazza con degli stand.