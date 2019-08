Antonello Venditti in concerto, i grani antichi alla Kolymbethra e la Valle gratis: gli eventi del week end

L'Agrigentino è pronto a vivere l'ultimo settimana di agosto. Concerti, spettacoli e tanto altro, per i giorni del fine settimana. Speciale iniziativa al giardino della Kolymbethra, grani antichi e tanto sapore per una giornata dedicata al buon cibo.

Ecco gli eventi

Antonello Venditti in concerto ad Agrigento. Continua il successo di “Sotto il segno dei pesci", la serie di eventi unici nei palazzetti per celebrare i 40 anni di uno degli album più significativi che ha fatto la storia della musica italiana.

Sabato 31 agosto al Teatro Valle dei Templi di Agrigento, alle 21.30, a cura di Puntoeacapo e Il Sestante (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita ed Enzo Bellavia), ospitato nell’ambito del Festival “Il Mito”.

Ultimo appuntamento estivo al teatro Costabianca venerdì 30 agosto, alle 21 e 30 con la commedia: “La Tedesca” del regista Mimmo Galletto. Un’opera divertente realizzata dalla compagnia “Piccolo Teatro Città di Raffadali”. Ingresso 5 euro. Si conclude così la stagione di eventi “Scala dei Turchi - Costabianca 2019”.

Dalla tradizionale pesca col vino, consueta a fine pasto nelle tavole dei nonni di una volta, al più sofisticato risotto con pesca e gamberi. Sono tante le ricette a base del tipico frutto estivo, che saranno declinate dall’aperitivo al dolce, durante la 34esimo edizione della sagra PescaBivona che si svolgerà venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre.

In Sicilia un week end particolarmente ricco di appuntamenti con i treni storici del gusto. Fra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre ben quattro viaggi in altrettante aree fra le più suggestive dell’Isola: dalla Valle dei Templi di Agrigento, alle città barocche, fino alla Valle del Platani.

Il distretto Lions 108 YB Sicilia, subito dopo l’apertura dell’anno sociale 2019/2020 presieduta dal neo governatore Angelo Collura, ha organizzato la seconda passeggiata veloce con risveglio muscolare nella Valle dei Templi, che avrà luogo domenica 1 settembre 2019, con raduno alle ore 18,15, nell’area teatrale del tempio di Giunone. La manifestazione assume una valenza regionale, per volontà del Governatore Collura, dopo il successo dello scorso anno con la partecipazione di oltre 500 persone. Organizzatore e Delegato distrettuale al Service, l’ingegnere Achille Furioso.

Sport e cultura. L’Estate saccense offre oggi diversi appuntamenti. Piazza Scandaliato per due giorni ospiterà uno spettacolo sportivo, il Memorial “Paolo Perrone”, che proporrà una nuova disciplina, la “3x3”, che vedremo nelle olimpiadi di Tokio 2020.

A partire dalle 19 saranno protagonisti gli atleti della Icaro Basket di Sciacca, organizzatrice del torneo assieme alla Bgt Sport Company. Affronteranno squadre provenienti da fuori città: come Torrenova, Salemi e Ribera.

Per il quarto anno di fila arriva il Farm Film Festival, il cinema sotto le stelle. Il Festival internazionale di cortometraggi vedrà più di 40 opere in concorso provenienti da 15 paesi in tutto il mondo e dai cinque continenti dopo aver passato una selezione molto dura di 450 opere proveniente da 50 paesi in tutto il mondo. Ogni sera l'orario di inizio sarà per le ore 21, le categorie sono cinque e c'è un premio in denaro di 1.000 euro che verrà decretato dallo staff di Farm Cultural Park, capitanato come sempre dai fondatori Andrea Bartoli e Florinda Saieva.

Paolo Macedonio riporta in scena il suo spettacolo “Un fulmine a ciel sereno”. Un monologo autobiografico pieno di risate, caratterizzato da una lunga serie di aneddoti che fanno parte del territorio in cui Macedonio è cresciuto: Agrigento con i suoi personaggi.

Dopo il successo ottenuto in teatro a Roma, Macedonio ripropone questo spettacolo sabato sera ad OceanoMare, sulla sesta spiaggia di San Leone, proprio davanti a un pubblico che ben conosce – e si riconosce – in tutto ciò che l’attore ha da raccontare. Lo spettacolo, che fa parte della rassegna “Comici di razza”, avrà inizio alle 22,30 e sarà presentato da Riccardo GaZ.

E’ tutto pronto per il terzo trofeo podistico “Città di Favara”, organizzato dall’Associazione Favara Runners, con il patrocinio del Comune di Favara e la collaborazione del comitato provinciale Fidal e dell’Opes Sicilia. La gara è in programma domenica 1 settembre 2019 ed è valida come 10^ prova del Grand Prix di Corsa Agrigento 2019. L’appuntamento è per le ore 8 in piazza Cavour per ritiro del pacco gara e pettorali, con la successiva partenza alle 9,30.

Per la terza giornata dello Sciacca Film Fest, il festival del cinema giunto alla dodicesima edizione che si svolgerà a Sciacca fino a domani, in programma l’appuntamento con” Still Recording” il documentario di Saeed Al Batal e Ghiath Ayoub e “Selfie” il film del regista pugliese Agostino Ferrente.

Massimo Buscarino presenta il suo libro e lo fa in una location storica, il castello Chiaramontano di Naro. L'evento si terrà domenica 1 settembre. L'ultima fatica letteraria di Buscarino si chiama "Le fermate del piacere".