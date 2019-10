"Ambulanza letteraria", libri come cura: tappa a Sciacca

Libri come cura fa tappa a Sciacca l’ambulanza letteraria, iniziativa ideata dallo scrittore Cono Cinquemani in tour per la Sicilia e altre regioni d’Italia. L’appuntamento è per domenica 27 ottobre 2019, con inizio alle ore 18, nella Sala Blasco del Palazzo Municipale.

Lo scrittore Cono Cinquemani racconterà il progetto di promozione della lettura e della scrittura, confezionando ricette per l’anima e per il corpo, consigliando libri come medicina: “Se letto nel momento giusto un libro può cambiarci la vita”, dice sintetizzando la “missione” dell’Ambulanza Letteraria.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la biblioteca comunale “Aurelio Cassar”.

La partecipazione alla presentazione del progetto dell’Ambulanza Letteraria e alla performance letteraria di Cono Cinquemani è gratuita ed adatta a grandi e bambini.