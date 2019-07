Lo spettacolo all'alba, ed anche al tramonto: la Valle si veste d'estate

Gli eventi speciali della Valle dei Templi, le domeniche d'estate sono pronte a far vivere la magia dei luoghi eterni. Lo spettacolo all'alba, ma anche quello del tramonto. Ecco nel dettaglio tutte le iniziative.

Due domeniche di luglio, il 14, poi quella del 28 luglio, le quattro di agosto - 4, 11, 18 e 25 - e la prima di settembre: entrare nel parco archeologico nelle ultime ore della notte, camminare pian piano, senza disturbare la Valle che si sveglia, per giungere al Tempio della Concordia immerso nella luce rosata dell’alba. La Valle è in un silenzio irreale, rotto soltanto dai rumori leggeri della Natura: gli spettatori saranno accolti da dei, eroi, eroine e diverse figure mitologiche, statue che si animeranno, tra rievocazioni di arcaici rituali, corse danzate, dispetti, litanie e versi tratti da opere di celebri autori dell’antichità, miscelati al racconto di guide esperte ed archeologi. Visite teatralizzate a cura di CoopCulture in collaborazione con Casa del Musical. Ispirato da "Al passo coi templi",scritto e diretto da Marco Savatteri, coreografie di Gabriel Glorioso.

Gli orari

Domenica 14 e 28 luglio: ore 4,50 / ore 5

Domenica 4, 11, 18 e 25 agosto: ore 5 / 5,10 / 5,20

Domenica 1 settembre: ore 5,10 / 5,20



Ma è anche possibile entrare nella Valle dei Templi al tramonto e fare il percorso inverso, ovvero immergersi pian piano nella notte che avanza. Ogni giorno dal 14 luglio al 15 settembre (in italiano e in inglese) si potrà seguire la guida, lungo un percorso tracciato da una collana luminosa che ogni visitatore porterà al collo. Per scoprire che i templi non dormono mai, anzi saranno animati da satiri, menadi, eroi, eroine e cortei di divinità che sembreranno quasi sbucare dalla penombra delle rovine archeologiche.