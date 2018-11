Festa di San Martino, cioccolatini contro il cancro, villaggio del benessere: il week end

Nuovo week end nell’Agrigento. Musica, eventi ma anche iniziative benefiche, tutto quello che c’è da sapere sul fine settimana. Un focus con tutti i migliori eventi in programma.

Arriva - in piazza Cavour - il villaggio itinerante dedicato al benessere e alle eccellenze agroalimentari. Tutto pronto per l'edizione agrigentina di “Athletic city – Sana Alimentazione e Sport” che si terrà sabato e domenica.

Il coccodrillo si è affogato. Cronache di un fallimento annunciato e di una possibile rinascita”, è il libro di Pietro Massimo Busetta, già Presidente della Banca Popolare S. Angelo, ordinario di Statistica Economica all’Università degli Studi di Palermo, che, con il patrocinio del Comune di Licata, verrà presentato venerdì, 9 novembre 2018, alle 17, presso i locali della biblioteca comunale “Luigi Vitali” di Piazza Matteotti.

E’ questo il tema dell’incontro in programma venerdì prossimo, alle 16, allo Spazio Temenos, in via Pirandello ad Agrigento. Ad organizzarlo gli stessi soggetti interessati allo sviluppo di un settore che ormai rappresenta la principale strada per portare economia e lavoro nel nostro territorio.

Festa in piazza a Grotte, l'evento sabato 10 novembre. Per celebrare San Martino viene riproposta la "Festa di San Martinu". 'Mpignulati e vinu", ideata ed organizzata da Aristotele Cuffaro, con il patrocinio del Comune di Grotte.

L'Airc scende in campo con due nuove iniziative a sostegno della ricerca contro il cancro. Un cioccolatino per dire no al cancro, iniziativa nelle scuole e in piazza. Sabato dalle 8 alle 14, i volontari saranno presenti anche in piazza Ugo La Malfa, "grazie all'ospitalità - spiegano gli organizzatori - offerta dalla Coldiretti, nell'agrimercato di campagna amica per la distribuzione dei cioccolatini della ricerca della Lindt.

Dopo l’inaugurazione ufficiale al congresso nazionale della società Geologica Italiana (Catania, settembre 2018) e l’esposizione a Palermo presso la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, nell’ambito delle iniziative per Palermo Capitale della Cultura, arriva nella Valle del Belice la mostra "Paesaggi Sismici. Il Belice a 50 anni dal terremoto".

Il ritratto fotografico come “luogo geometrico di un’esistenza”, immagine che condensa nella testuale “scrittura di luce” tutto il senso e la singolarità della vita di una persona. O di un personaggio.

A questi ultimi è dedicata alla FAM Gallery di Agrigento “Un mondo in salvo”, mostra fotografica di Angelo Pitrone che, in una intensa, silenziosa e singolare collezione di ritratti in bianco e nero, cattura e restituisce ai visitatori tutto il misterioso carisma di alcuni fra gli intellettuali – artisti, scrittori, registi, fotografi - dell’ultimo Novecento in Italia.

Degustazione guidata, versi poetici e musica - per “Vini diversi e Versi divini” - a Bivona. E all'iniziativa prenderanno parte 24 aziende dei Monti Sicani con i loro prodotti che si distinguono per qualità, sostenibilità, tradizione e carattere innovativo.