La Valle all'alba, lo street food e Lello Analfino nel cuore di Girgenti: il week end

Primo week end di agosto, Agrigento vive il suo fine settimana colmo di iniziative. Street food, musica e concerti nel cuore della città. Torna, in piazza San Francesco, Lello Analfino. Il leader dei Tinturia è pronto a portare sul palco tutti quanti i suoi successi. Ad Agrigento, nel corso dell’estate 2018, sarà proposta la rassegna “R-Estate a Girgenti”, tra concerti, presentazioni di libri, dj set, degustazioni e artisti di strada. In città, tutti i fine settimana di agosto, fino al primo settembre, ristoranti, locali e negozi del centro cittadino saranno coinvolti fino a tarda sera.

Veder nascere l’alba, che tinge pian piano di rosa colonne e capitelli che sbucano dall’oscurità; poi l’arancio e l’azzurro fino al sorgere del sole. E’ uno spettacolo straordinario, soprattutto se avviene nella Valle dei Templi: per tre domeniche di agosto – la prossima, 5 agosto, poi il 12 e il 26 – alle 5,30 sarà possibile assistere al sorgere del sole, partecipando ad una visita teatralizzata nell’area sacra della città antica. Qui 2600 anni fa gli dei d’Olimpo svegliavano le coscienze e tenevano tra le loro mani il corso della vita.

Sabato 4 agosto alle 19.30, alla "Casa del Sole" di Sant'Anna di Caltabellotta, ci sarà il secondo appuntamento con "Parole e vino al tramonto". Ospite sarà il giornalista di "Italia 1", de "Le Iene", Silvio Schembri, che dialogherà con il collega Michele Ruvolo sul tema: "Lo spettacolo diventa inchiesta. Il caso Le Iene". Verranno svelati alcuni segreti e aneddoti della seguitissima trasmissione televisiva Mediaset.

Lo “Street Food Fest” approda ad Agrigento. Sul lungomare Falcone e Borsellino di San Leone, dal 2 al 5 agosto, oltre 20 street fooders saranno pronti a far gustare il miglior cibo da strada siciliano e non solo. Fra gli chef presenti, oltre al gotha dello street food siciliano, si potranno trovare proposte di cucina indiana, iraniana, spagnola, turca ed altre gustose contaminazioni mediterranee, esplosioni di gusto per tutti i palati ed anche una linea “glutine free” per andare incontro alle esigenze dei celiaci.

Il 4 ed il 5 agosto a "Vincenzella" Porto Empedocle. Giochi in piazza il nel pomeriggio, la sera karaoke Live dalle 2o e 30. Domenica 5 agosto grande concerto live di Roberta Bella e Dino Valenti dalle 21.

La cucina al centro del Mediterraneo, manifestazione che si svolgerà a Sciacca dal 2 al 5 agosto, è lieta di svelare oggi una delle più interessanti novità dell’edizione 2018. Lo Chef Natale Giunta, padrone di casa di Azzurro Food, aprirà quest’anno un vero e proprio ristorante al centro di Sciacca e lo farà nei locali dell’ex Bar Scandaglia, siti in Piazza Scandaliato.

Venerdì 3 Agosto 2018 da "Yellow" torna l'ottima musica. Live band con "Non dire no". Il gruppo palermitano ripropone i migliori pezzi italiani in chiave acustica. Da Battisti a De Gregori, Battiato, De Andrè e Vasco Rossi.

Sabato 4 agosto, a partire dalle 22, sul palco di piazza Rossi, si esibirà Gigi D’Agostino, il dj italianopiù amato al mondo. Produttore di fama internazionale, sulla cresta dell’onda da più di 25 anni, Gigi D’Agostino può essere considerato certamente il pioniere della Italo Dance e dellaMediterranean Progressive, generi che continuano a fare furore in tutto il mondo.

Venerdì 3 agosto alle 19, nell'ambito della rassegna "Autori in Girgenti Estate 2018" ci saranno due incontri con due personaggi simbolo della lotta alla criminalità organizzata. Il giornalista del Giornale di Sicilia, Alan David Scifo, colloquierà con Daniele Ventura, passato alle cronache per aver detto "no" al pizzo a Palermo, che parlerà del suo libro edito da La Zisa "Cosa nostra e cosa mia", e con Ignazio Cutrò, che parlerà del libro biografico "Abbiamo vinto noi". Per Cutrò è la prima uscita ufficiale da quando gli è stata tolta la scorta.