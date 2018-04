Presentazione del volume: “Pirandello, conchiglie ed alighe”

Giovedì 12 aprile 2018, ore 17:00, presso la Biblioteca centrale della Regione siciliana di Palermo, la prof.ssa Marina Castiglione presenterà al pubblico il volume “Luigi Pirandello, Conchiglie ed Alighe, Piccole Prose, Spigolature storiche”, edito dalla Regione siciliana – Polo regionale di Agrigento per i siti culturali - a cura di E. Providenti, A. De Miro e C. A. Iacono.

La pubblicazione ha chiuso l’anno delle celebrazioni pirandelliane curate dal Polo regionale di Agrigento per i siti culturali, all'interno del quale è inserita la Biblioteca-Museo “L. Pirandello”. Nel 2017 numerose sono state, infatti, le iniziative che hanno voluto rendere omaggio alla memoria del drammaturgo agrigentino del quale lo scorso 28 giugno ricorreva il 150esimo anniversario della nascita.

La scelta del luogo, non casuale, costituisce un valore aggiunto all’iniziativa, perché proprio a fianco all’ex Collegio Massimo dei Gesuiti, oggi Biblioteca centrale, ebbe sede il Regio Liceo Vittorio Emanuele II, le cui aule lo studente Luigi Pirandello frequentò tra il 1882 e il 1886; proprio in quegli anni, in particolare tra il 1883 e il 1884, il giovane Luigi vergò, con grafia fine ed elegante, i tre quaderni manoscritti che per la prima volta vengono dati integralmente alle stampe.

I primi due quaderni comprendono una raccolta di poesie, mentre il terzo, in formato tête bêche, pur raccogliendo ancora alcuni componimenti poetici, presenta due testi in prosa di natura scolastica e reca impresso sotto il titolo Palermo// R. Liceo V. Emanuele// 1884, con inequivocabile riferimento a quegli studi classici intrapresi presso la storica istituzione scolastica palermitana. Nel volume il testo manoscritto, cui si accompagna la relativa trascrizione, è preceduto da un saggio critico di Elio Providenti, profondo conoscitore dell’opera e della figura del drammaturgo agrigentino, mentre un breve testo di Giuseppe Scuderi ripercorre le principali vicende del Regio liceo.

I manoscritti appartengono al vasto archivio documentale di proprietà della Biblioteca Museo Luigi Pirandello, archivio per lo più acquistato dagli eredi del drammaturgo agrigentino nel corso della trentennale attività dalla sua istituzione, sancita con legge regionale del febbraio del 1987.

All’iniziativa presenzierà il direttore della Biblioteca centrale, dott. Carlo Pastena, il Responsabile del Polo museale agrigentino, Gioconda Lamagna e della Biblioteca Museo Luigi Pirandello, Armida De Miro; alla presentazione del volume, a cura di Marina Castiglione, seguiranno interventi di Elio Providenti e di Giuseppe Scuderi. In occasione dell'evento i tre manoscritti, due dei quali già restaurati dalla Biblioteca centrale, saranno esposti al pubblico.