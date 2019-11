Alla scoperta del centro storico di Cammarata: ecco l'evento del Touring club italiano

Domenica 24 novembre giornata dedicata alla scoperta di Cammarata. Il Touring club italiano, in collaborazione col Comune di Cammarata, e il patrocinio del Consorzio Turistico Valle dei Templi proporrà infatti un percorso nel centro storico del paese montano.

Dopo l’incontro dei partecipanti in piazza Cappuccini, nel centro di San Giovanni Gemini, contiguo a Cammarata: si proseguirà lungo le vie del paese raggiungendo piazza Falcone da cui si avrà una veduta d’insieme sul borgo di Cammarata. Al termine della visita si ritornerà al luogo di partenza. La partecipazione alla visita è libera e gratuita, sia per in soci del TCI che per i non soci.

Informazioni e prenotazioni al nr. 360284699 Claudio Castiglione console TCI di Agrigento