Cantina cooperativa, l'uno maggio a Canicattì

La cantina della cooperativa sarà il teatro di un evento dedicato agli amanti del buon vino e a tutte le famiglie. Cibo della tradizione, musica e naturalmente tutti i vini di Cva Canicattì saranno gli ingredienti di una giornata all’insegna del buon gusto e del divertimento.

C’è una terra, nella provincia più a sud della Sicilia occidentale, dove la cultura del lavoro ha dato vita ad un progetto vitivinicolo fondato sulle peculiarità pedoclimatiche straordinarie della provincia agrigentina. In quest’area, dove sono state scritte alcune tra le pagine più belle della viticultura siciliana, da oltre 40 anni, Cv Canicattì è impegnata a ridefinire un nuovo modo di fare qualità coniugando un valido esempio di cooperazione con la valorizzazione del territorio. Martedì 1 maggio CVA Canicattì vuole celebrare questa storia produttiva di territorio con un grande evento aperto agli amanti del buon vino e delle famiglia con una giornata che celebra i vini della cooperativa, il cibo della tradizione e la buona musica. L’appuntamento è presso la cantina di Cva Canicattì, in contrada Aquilata.

“La Festa – spiega Giovanni Greco, presidente di Cva Canicattì – è un momento con cui intendiamo celebrare uno dei valori della nostra cooperativa che sta nella capacità di fare squadra, condividendo un progetto comune che ha la sua ragion d’essere nell’amore verso un territorio straordinario qual è quello delle Terre del Nero d’Avola”.

Martedì prossimo, quindi, dalle 10, in un’atmosfera allegra e conviviale gli ospiti che prenderanno parte a questa grande festa potranno assaporare quest’intenso legame che accomuna la produzione di CVA Canicattì a questa terra meravigliosa. Vino di qualità, cibo della tradizione e tanta buona musica saranno gli ingredienti di questa meravigliosa giornata. In degustazione tutti i vini di CVA Canicattì abbinati ad una selezione di prodotti dei Presidi Slow Food e ad altre eccellenze del territorio come i salumi, formaggi e altre specialità gastronomiche, a prodotti da forno e anche ai dolci. Tra calici di buon vino e primizie di assoluta qualità, spazio anche per le esibizioni musicali. Sul palco si alterneranno “I Malarazza 100% terroni”, “Cotton Club”, “Piera Lo Leggio r Paolo Alongi” e “Gaalgui Nguewel - authentic sound from Senegal”.