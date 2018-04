Degustazione "bianchi rossi trentini", la serata a Canicattì

Via al terzo appuntamento del nuovo anno per la stagione 2017-2018 della delegazione Onav di Agrigento riservata agli appassionati dell’enologia di qualità che si svolgerà giovedì sera, 5 aprile, a Canicattì. Alle 20,30 infatti avrà inizio la degustazione tecnica di 6 vini, bianchi e rossi, trentini ottenuti da vitigni diversi. L’incontro si svolgerà presso un noto locale di via Diaz a Canicattì. L'evento è aperto a tutti, con particolare riguardo per i Soci Assaggiatori ed i Soci Amici anche per la cena che seguirà, purché si siano già prenotati entro martedì 3 aprile, attraverso il Delegato Provinciale, Totò Cammarata.