In scena spettacolo "Villa Malgiocondo" di Gaetano Aronica, ecco dove

Andrà in scena il 28 dicembre 2019, in due repliche, alle 17,30 e alle 20,30, in una cornice speciale: il museo Archeologico Pietro Griffo, lo spettacolo 'Villa Malgiocondo', drammaturgia e regia Gaetano Aronica e Giovanni Volpe.

Si tratta di una produzione della Fondazione Teatro Pirandello, messa in scena per la prima volta in occasione delle celebrazione per il Natale 'Verso Agrigento 2020', una sinergia d'intenti con l'Ente Parco Valle dei Templi, che porta il teatro fuori dai luoghi deputati, per coinvolgere altri posti magici della città.

Lo spettacolo sarà una assoluta novità, animata da una affiatata compagine di attori.

"Ci siamo confrontati con pagine immortali, rileggendole in maniera che riteniamo originale e per il riflesso che hanno sulla nostra vita, individuale e sociale – spiegano Gaetano Aronica e Giovanni Volpe – con la certezza di poter offrire uno spettacolo coraggioso, contemporaneo e di grande impatto, realizzato da un gruppo di attori eccezionali. Il resto lo scoprirete in sala".

In scena: Gaetano Aronica, Ilaria Bordenca, Franco Bruno, Barbara Capucci, Giusi Carreca, Gabriele Ciraolo, Silvia Frenda, Marcella Lattuca, Rosa Maria Montalbano, Giovanni Moscato, Salvatore Nocera Bracco, Marianna Rotolo, Claudio Vasile Cozzo, Arianna Vassallo e la partecipazione straordinaria di Andrea Tidona. I posti sono limitati.