Vie dei Tesori, week end tra arte e cultura a Sciacca e Sambuca di Sicilia

Le "Vie dei Tesori" continuano ad portare visitatori in alcuni dei gioielli meno conosciuti della nostra provincia. L'iniziativa, oltre fare tappa a Naro, per tre week end consentirà di conoscere i "segreti" di Sciacca (al suo debutto) e Sambuca di Sicilia. Decine di siti meno noti saranno aperti per l'occasione consentendo un percorso di visita inedito ma ricchissimo.

Per la "città delle Terme" sono previsti i week end del 13 e 15, 20 e 22 e 27 e 29 settembre, con alcuni appuntamenti "speciali" come le "passeggiate". La prima (del 15 settembre) condurrà alla scoperta di Monte Kronio dove è ancora visibile la grotta di un eremita e le famose grotte (uniche al mondo) con un ‘umidità del cento per cento. Una secondo percorso (organizzato per domenica 22 settembre) ricondurrà all’antico quartiere ebraico e alla Giudecca, fino alla sinagoga dove si verrà accolti dall’attuale proprietario. Si chiude con una terza passeggiata (29 settembre) che invece permetterà di rivivere i fasti della Sciacca dei nobili signori.

Per quanto riguarda Sambuca di Sicilia i giorni stabiliti sono 14 e 15, 21 e 22 e 28 e 29 settembre. Anche in questo caso sono previste iniziative ad hoc. " La vera storia di Sambuca", ad esempio, prevista il 29 settembre, permetterà di “capire” un borgo giallo intenso incastonato tra i Monti Genuardo, il sito archeologico di Adranone e la valle intorno al Lago Arancio. Durante la passeggiata si scoprirà la sua anima antica fatta di vicoli saraceni, palazzi nobiliari e altoborghesi. Due speciali visite guidate in luoghi di grande fascino sono previste per sabato 21 settembre alle 19 all’Ulmo e sabato 28 a Palazzo Planeta, e si chiuderanno con una degustazione di vini Planeta.