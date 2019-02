Via alla "Mandorlara", menù e ristoranti che hanno aderito: ecco la lista

Prende il via oggi l’edizione 2019 della Mandorlara “ La Sagra del Mandorlo a Tavola” da oggi, 20 febbraio, al 10 marzo sarà quindi assoluta protagonista in ben 12 ristoranti d’eccellenza con uno schema ormai consolidato che è la proposta di un Menù composto da 4 portate (antipasto, primo secondo e dessert) lasciando liberi nella interpretazione gli chef in ciascun ristorante e che vede la mandorla valorizzata in tutte le forme e possibilità di utilizzo in cucina. Una delle chiavi di successo dell’iniziativa è il prezzo assolutamente promozionale fissato da tutti i ristoratori al prezzo di 30 euro più le bevande, senza tralasciare la ricerca di qualità delle preparazioni.

“Per quasi un mese tutti i ristoratori partecipanti proporranno il menù al proprio pubblico – spiega l’ideatore dell’iniziativa Salvatore Collura - valutandone sia i consensi che il loro giudizio che determinerà il piatto che andrà in finale”.

L’evento si caratterizza come uno dei principali della 74esima Festa del Mandorlo in Fiore ed è il più importante evento enogastronomico del territorio, che alla sua 12esima edizione promette grandi momenti di confronto e degustazioni

In collaborazione con il Parco Valle dei Templi, il Consorzio Turistico Valle dei Templi, gli chef dei migliori ristoranti di Agrigento ed alcuni testimonial d’eccezione si faranno interpreti di una delle più prestigiose fra le eredità immateriali dell’Unesco: la Dieta Mediterranea.

Un’eredità che ad Agrigento trova la propria massima espressione essendo stata custodita e si coltivata gelosamente da secoli, ben prima che venisse universalmente riconosciuta come il regime alimentare più gustoso e salubre del mondo.

“L’evoluzione importantissima della manifestazione è il concorso ad essa legato – racconta il Presidente del Consorzio, Emanuele Farruggia -, infatti con un pieno coinvolgimento dei clienti che selezionano in ciascun ristorante il piatto che poi partecipa al concorso davanti ad una giuria altamente professionale per determinare l’eccellenza della cucina agrigentina e siciliana. I ristoratori sono infatti un importantissimo veicolo di comunicazione del territorio e con tutti loro vogliamo realizzare momenti di sapori e gusti nuovi che possano prender per la gola non solo i turisti ma persino gli stessi agrigentini e siciliani”.

Tante le iniziative quindi, bandisce Il concorso Regionale “Piatto dell’eccellenza”, rivolto a tutta la ristorazione agrigentina provinciale e ai ristoratori siciliani. La finale si svolgerà presso l’istituto Nicolò Gallo in concomitanza della Festa del Mandorlo nel giorno di mercoledì 6 marzo 2019-

Inoltre, il Concorso Nazionale Enogastronomico, “La mandorla a tavola”, rivolto agli studenti delle classi III , IV e V ovvero i corsisti serale degli Istituti Professionali Alberghieri e enti formatori legalmente riconosciuti d’Italia. L’evento si svolgerà ad Agrigento e Favara in cinque giornate dal 4 al 8 marzo 2019, mentre la finale del concorso si terrà presso l’istituto Alberghiero di Favara “ Ambrosini “ nel giorno di giovedì 7 Marzo 2018.

Menù promozionale 30 euro escluse bevande

Agrigento

Capriccio Di Mare – Viale Cannatello, 16 – Tel. 0922606639

Il Grecale – Via Delle Viole, 1 – Tel. 0922411222

Kokalos – Via Cavaleri Magazzeni, 3 – Tel. 0922606427

La Scala – Via Atenea, 72 – Tel. 0922660497

Mirasole – Lung. Falcone Borsellino, 74 – Tel. 0922414469

Roney Club – Viale Della Vittoria, 211 – Tel. 331 404 7191

Terracotta – Via Pirandello 1, – Tel. 092229742

Trattoria Dei Templi – Via Panor. Dei Templi, 15 – Tel. 0922403110

"Villa Majisa” – Via Leonardo Sciascia 27\C – Tel. 3387518501

Campobello Di Licata

La Madonnina – Via T. Edison, 162 – Tel. 0922870177

Grotte

Officina Del Gusto – Sp15, Contrada Mandra – Tel. 09221802695

Menu’ Promozionale € 50,00 Escluse Bevande

Agrigento

La Terraza Degli Dei