Venticinque aprile, manifestazione in città per l’anniversario della Liberazione

La Città di Sciacca celebra il 25 aprile. Il sindaco Francesca Valenti ha promosso una manifestazione per domani, in occasione del 73° anniversario della ricorrenza della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

L’appuntamento è fissato per le ore 9,30 in Piazza Saverio Friscia, da dove muoverà un corteo. Corone di fiori saranno deposte al monumento dedicato ai Marinai d’Italia, all’interno della villa comunale, e al Milite Ignoto. In piazza Saverio Friscia, ai piedi del monumento dei Caduti, ci sarà un momento di raccoglimento, di preghiera, di ricordo e di riflessione sul significato e il valore della ricorrenza.