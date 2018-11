Le Giornate Gregoriane dedicate a "Le forme dell'acqua"

È tutto pronto per la XII edizione delle Giornate Gregoriane in programma per i giorni 1 e 2 dicembre prossimi, che quest’anno tratteranno “Le forme dell’acqua”.

Un week end di studio voluto dal parco archeologico e paesaggistico Valle dei templi di Agrigento.

Ambiziosa e innovativa la tematica si propone di portare al centro del dibattito, contributi, riflessioni e dati e analisi storiche sull’approvvigionamento, la raccolta e lo smaltimento delle acque nella città antica.

“Lo faranno – si legge in una nota del parco – le migliori professionalità del mondo accademico e massimi enti preposti alla tutela e salvaguardia del patrimonio archeologico italiano, tramite relazioni approfondite e analisi capillari di quello che, indagini archeologiche e approfondimenti storici, hanno permesso di indagare e definire, come sistema idrico nella sua forma e concezione più antica. Un campo vastissimo che è stato, da archeologi e docenti universitari che parteciperanno alla due giorni, nel tempo, studiato e che tramite le Giornate Gregoriane, darà la possibilità di aggiungere elementi di conoscenza al sistema di urbanizzazione delle città antiche e permetterà anche di valutarne le trasformazioni”.