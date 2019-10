Valle dei Templi, un week end di eventi per famiglie nella zona archeologica

Week end di iniziative adatte anche alla femiglie con bambini sabato 5 e domenica 6 ottobre nella Valle dei Templi.

Le iniziative, tutte a pagamento (gratuite solo per gli under 12) prevederanno delle visite dedicato ai principali monumenti lungo il tratto superiore della Valle; percorsi sotterranei (alla scoperta dell’antica necropoli); Costruire per gli dei (sulle macchine che permisero la costruzione dei templi) e Luci in Valle (una suggestiva visita al tramonto).