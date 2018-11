"Come prepararsi alle professioni del futuro", parola ad Alessandro Cacciato

Giovedì 15 novembre, alle ore 17,30, presso il distretto turistico Valle dei Templi, viale della Vittoria 309, ad Agrigento, Alessandro Cacciato interverrà sul tema "Come prepararsi alle professioni del futuro". L’iniziativa è promossa dall’associazione Epea (Ente per l’educazione degli adulti).



Alessandro Cacciato da oltre quindici anni lavora presso il sistema delle Camere di Commercio dove si occupa di: promozione per le imprese, alternanza scuola lavoro e sistema informativo Excelsior.



E' autore dei libri: "Il Sud Vola - Viaggio tra startup e giovani innovatori. E la pubblica amministrazione?" - Medinova Editore [2015]; "Il Petrolio? Meglio sotto terra" - StreetLib Editore [2016].



Svolge intense attività convegnistiche in Italia e all'estero sui temi dell'innovazione.



Dai primi anni del '900, emigrare dal Sud è stato come un destino: decine, centinaia, migliaia, milioni di persone si sono allontanate dalla Sicilia e oggi dall'Italia, in cerca di un "altrove" più organizzato, accogliente, funzionale, più...tutto, dove costruire il proprio futuro, dimenticando, inevitabilmente, le proprie radici.



C'è un modo per fermare questa emorragia di sangue giovane, di energia, vitalità, competenze, genio, fantasia, qualità così necessarie al nostro Paese ed alla nostra terra?



Abbiamo cercato giovani che hanno "disobbedito" al destino dell'emigrazione, che hanno detto NO alla logica dell'abbandono, che hanno difeso le proprie radici, che hanno tenuto duro, riuscendo alla fine, grazie al proprio talento, a costruire qui il proprio futuro, valorizzando le risorse del nostro territorio e diventando anzi un punto di riferimento in l'Italia e all'Estero.



Quello di giovedì è il primo di tre incontri-dibattito con tre giovani agrigentini, tre talenti che ci sveleranno i loro “segreti”, grazie ai quali hanno saputo creare nella nostra terra imprese e iniziative di successo.