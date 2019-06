Nella Valle dal 17 al 20 luglio sarà "Festival del cinema archeologico"

Ritorna anche quest’anno ai piedi del Tempio di Giunone, nella Valle dei Templi, il "Festival del cinema archeologico”, organizzato dal Parco archeologico e paesaggistico Valle dei templi di Agrigento dal 17 al 20 luglio prossimi con inizio alle 21.

L’importante rassegna giunta alla sua XVI edizione e realizzata con la collaborazione della rassegna internazionale del cinema archeologico di Rovereto, propone quest’anno una tematica che, partendo dalla pre – protostoria europea, analizza le splendide città del mondo antico, fino al Medioevo europeo. Protagoniste delle serate saranno le città di Pompei, Creta, Petra, Nimes, la città perduta dei Tairona, l’Isola di Pasqua, l’Islanda e Mont Saint Michel, che verranno scoperte e analizzate attraverso la proiezione di due film per ogni serata. Come ogni anno a due delle proiezioni in programma prescelte dalle giurie, verranno assegnati il “premio Valle dei Templi” e il “Città di Agrigento”.

Il programma prevede l'avvio il 17 luglio con "La Pompei britannica dell’Età del Bronzo” e “Creta, il Mito del Labirinto”. Giovedì 18 luglio riflettori puntati su “Petra, perduta città di pietra” e “Nimes, la Roma francese”. Venerdì 19 luglio proiezione de “La città perduta dei Tairona” e” Isola di Pasqua, l’ora della verità”. Sabato 20 luglio “Donne vichinghe, l’ira di Sigrun e la scoperta dell’Islanda” e “Mont Saint Michel, labirinto dell’arcangelo”.

L'iniziativa quest’anno si arricchisce anche di un ulteriore tassello, cioè il "premio Giunone", cui si potrà partecipre proponendo filmati che siano aderenti al tema dell’archeologia in pericolo, "raccontando di luoghi del passato minacciati da guerre, degrado, abbandono e incuria ma anche di quelli da recuperare e salvare perché ritenuti a rischio di scomparire. Tutte le informazioni - spiega il direttore Giuseppe Parello - sono disponibili scaricando il bando sul sito on line del Parco. C’è tempo fino al 30 giugno prossimo per la presentazione delle opere che dovranno avere la durata massima di 60 minuti.”