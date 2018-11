Va alla degustazione dei vini della cantina piemontese "Fratelli Bosco"

Terzo appuntamento per la stagione 2018-2019 della delegazione Onav di Agrigento riservata agli appassionati dell’enologia di qualità. Si svolgerà giovedì sera 22 novembre e sarà dedicata alla degustazione di 6 vini della Cantina Fratelli Bosco di Sessame. L’incontro è organizzato dalla delegazione di Agrigento dell’Onav-organizzazione assaggiatori nazionale di vini guidata da Totò Cammarata.

L’inizio della serata di degustazione, cui seguirà la cena, è fissato per le 20,30 presso un locale di turismo rurale in contrada Cannarozzo a Canicattì. All’incontro che è aperto a tutti, con un contributo di partecipazione differenziato per soci e non soci, parteciperanno Andrea Bosco e la moglie Edira che per l’occasione arriveranno appositamente da Sessame d’Asti. E’ necessaria la prenotazione entro la serata di domani, martedì 20 novembre.