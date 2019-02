Alla sala "Blasco" si presenta "Unico. Storia di un’invenzione per amore”

Domani, 9 Febbraio, alle ore 17, presso la Sala "Blasco" del Comune di Sciacca avrà luogo la presentazione del libro “Unico. Storia di un’invenzione per amore…” scritto da Rosa Troia con la collaborazione di Rosy Abruzzo. L’evento e’ stato organizzato con il patrocinio del Comune di Sciacca.

Il testo racconta come l’amore infinito e incondizionato di una mamma nei confronti della figlia disabile possa condurre a risultati concreti per migliorarne le condizioni, risultati che acquistano maggior valore se si riescono a condividere con tutti coloro che possono trarne effettivo vantaggio. Rosa, infatti, progetta e riesce a farsi costruire un supporto che possa sostenere la propria bambina comodamente, permettendole di respirare meglio, e al quale darà il nome "Unico".

I cittadini sono invitati, domani pomeriggio, ad ascoltare direttamente da Rosa Troia e da Rosy Abruzzo la bellissima storia che hanno voluto racchiudere nell’opera “Unico”, una storia autentica, scritta con tanto amore, che affronta il tema della disabilità con schiettezza e naturalezza.