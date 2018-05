Al via "Una fiera per costruire", professionisti e cittadini a confronto

Tutto pronto per l'evento “Una fiera per costruire”, la prima fiera interamente dedicata all’edilizia per costruire, ristrutturare e arredare casa, che si terrà domani, alle 11,30, al centro commerciale Città dei Templi, in via Fosse Ardeatine a Villaseta.

Oltre 30 aziende leader nel settore dell’edilizia e della casa esporranno le ultime novità in fatto di costruzione ecosostenibile, di impianti di riscaldamento e raffreddamento, di arredi per interno e da giardino, di porte per interni ed esterni e ancora, piscine e attrezzature per gli operatori del settore.

Nelle ore pomeridiane, da domani e fino a sabato, previsti i seminari formativi con gli ordini professionali, Cna e Inarsind, su argomenti di rilevante interesse sia per gli addetti ai lavoratori sia per i cittadini.

Interverranno: Gianpaolo Baio e Angelo Buscaglia, di Gea Comunicazione & Marketing, ideatori e organizzatori di “Una fiera per costruire”; Elisa La Rocca, direttrice del centro commerciale Città dei Templi. e ancora i presidenti degli Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri della provincia di Agrigento, dell’Ordine regionale dei Geologi di Sicilia; dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Agrigento, dei Collegi dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Agrigento, degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati delle province di Trapani e Agrigento, della Confederazione nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa – Associazione territoriale di Agrigento, della Fondazione Architetti nel Mediterraneo, dell’Inarsid, sindacato nazionale Ingegneri e Architetti liberi professionisti italiani.

"Una fiera per costruire" rimarrà a disposizione dei visitatori, dalle 9 alle 21, fino a domenica 6 maggio. L’ingresso e la partecipazione ai seminari sono gratuiti.