"Un filo per salvare Arianna", l'iniziativa del classico Empedocle

Giovedì 12 aprile, alle 11.30, nell’aula magna del liceo classico Empedocle di Agrigento (diretto dalla preside Anna Maria Sermenghi), in via Empedocle, alcuni allievi di secondo e terzo liceo, coordinati da Giovanna Grisafi, presenteranno a un pubblico di cittadini ed esperti i risultati del progetto “Un filo per salvare Arianna”, contro la violenza alle donne, progetto proposto dall’associazione Epea.