Un cioccolatino per dire no al cancro, iniziativa nelle scuole e in piazza

L'Airc scende in campo con due nuove iniziative a sostegno della ricerca contro il cancro. Giovedì, alle 9, all'istituto tecnico Foderà di Agrigento, si terrà un convegno dal titolo: "La ricerca ha bisogno di forze nuove, sei dei nostri?". Parteciperanno, fra gli altri, la dirigente scolastica Patrizia Pilato, la ricercatrice dell'Airc Alice Conigliaro e Giuseppe Di Betta, responsabile scientifico dell'Airc Sicilia.

Sabato, invece, dalle 8 alle 14, i volontari saranno presenti anche in piazza Ugo La Malfa, "grazie all'ospitalità - spiegano gli organizzatori - offerta dalla Coldiretti, nell'agrimercato di campagna amica per la distribuzione dei cioccolatini della ricerca della Lindt. In cambio della quota associativa di 10 euro verrà offerta una confezione di 200 grammi di cioccolato fondente.