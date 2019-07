"Tutti diversi tutti uguali", l'evento: ecco chi ci sarà

Giorno 27 luglio 2019 ad Agrigento è prevista una manifestazione organizzata a sostegno delle azioni di soccorso in marre delle ONG e degli atti di resistenza civile operati dalle attiviste e attivisti, contro il clima di paura nei confronti dello straniero e delle diversità, contro le attuali politiche di gestione del fenomeno migratorio e in difesa dei diritti umani e dei principi democratici garantiti dalla Costituzione.



Durante il percorso della manifestazione sono previsti interventi: Telefonico con Mimmo Lucano; Cittadine e Cittadini di Agrigento per la lettura degli articoli della costituzione. A conclusione della Manifestazione sono previsti interventi di

ammiraglio Vittorio Alessandro; Alessandra Sciurba; Rappresentanti delle Comunità locali. Si chiede, cortesemente, di darne ampia diffusione attraverso la Vostra Testata giornalistica, radiofonica, televisiva.

Promotori della Manifestazione: Rete Associazioni e libere e liberi cittadini di Agrigento. Arci provincia di Agrigento, Anpi provincia di Agrigento,Agrigento Antifascista,Associazione Art 49 - Agrigento, Fridays for Future Agrigento, il cerchio Associazione Culturale - Agrigento, Imesi Istituto Mediterraneo Studi Internazionali, Laici Missionari Comboniani di Agrigento, Libera Agrigento, Mediamondo - Associazione Culturale – Agrigento, Niumba Yetu Onlus - Agrigento, Palermo Pride, RUM - Rete Universitaria Mediterranea di Agrigento, SOS Razzismo Agrigento, TTT - Tierra , Techo, Trabajo - Agrigento, Adesioni ad oggi pervenute, Acuarinto - Associazione Culturale Agrigento

Associazione culturale Peppino Impastato Onlus Cinisi, Associazione Ad Maiora - Agrigento

Borderline Sicilia, Caltanissetta Antirazzista, Cgil, Cisl, Uil, Campagna lasciateCIEntrare, Caritas Diocesana Agrigento, Casa del popolo Palermo, Cara Italia Agrigento, Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato - Cinisi

CIF - Centro Italiano Femminile - Agrigento, Comitato NO MUOS/NO Sigonella Catania

Democrazia e Lavoro CGIL, Forum Antirazzista di Palermo, Gruppo 283 di Amnesty International, Legambiente Agrigento Circolo Rabat, Lega Coop. Sicilia Occidentale, Mediterranea Save Humans, Non Una di Meno, Rete Antirazzista Catanese, S.G.Tomasi onlus, Stonewall LGBT Siracusa, Un'altra storia - Canicattì