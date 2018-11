Allo spazio Temenos si discute di turismo: "Analisi sulla stagione 2018 e prospettive per il 2019"

E’ questo il tema dell’incontro in programma venerdì prossimo, alle 16, allo Spazio Temenos, in via Pirandello ad Agrigento. Ad organizzarlo gli stessi soggetti interessati allo sviluppo di un settore che ormai rappresenta la principale strada per portare economia e lavoro nel nostro territorio. Consapevoli dell’importanza dell’evento hanno assicurato la loro presenza oltre al sindaco Calogero Firetto, i vertici del Parco della Valle dei Templi, del Libero Consorzio, del Fai, di Coopculture, del Mudia, della Tua, del Distretto turistico e del Consorzio Turistico oltre alla Pro Loco, alla Farm Cultural Park, al Parco Letterario Luigi Pirandello, all’Archeoclub Agrigento, della Confcommercio Regionale e provinciale, della Confesercenti regionale e provinciale e il presidente della Fijet Giacomo Glaviano oltre all’associazione dei B&B Abba, tour operator, albergatori, slow food e rappresentanti delle varie categorie.

All’evento è stato invitato anche l’assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo al quale sono state affidate le conclusioni. All’incontro è stato invitato anche il prefetto di Agrigento Dario Caruso. Modererà i lavori Stelio Zaccaria.