Al teatro Pirandello, il concerto jazz: "Tre per Una"

"Un trio così come si può perdere? Con ingresso gratuito fino a esaurimento posti". Danilo Rea, Massimo Moriconi e Alfredo Golino, il

26 gennaio 2020, in concerto sul palco del Pirandello con "Tre per Una", nella canzoni di Mina, in collaborazione con il parco dei templi di

Agrigento.



Tre per Una, è un album insolito. Quando il jazz incontra la melodia; e che melodia, quella di Mina, così si può riassumere il progetto che

vede protagonisti i musicisti Danilo Rea, Massimo Moriconi e Alfredo Golino che hanno deciso di rendere omaggio al repertorio della

grandissima interprete originaria di Cremona.



Danilo Rea, Massimo Moriconi e Alfredo Golino nella loro carriera hanno lavorato con Mina suonando diversi generi: dalla ballad jazz al

rock, dalla fusion all’acustico, dagli autori italiani ed internazionali, fino al tango.