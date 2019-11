"Town Of Saints", alla chiesa San Pietro il concerto della band nordeuropea

La rassegna “Artemenos” prosegue con il concerto dei Town Of Saints, duo indie/folk proveniente da Olanda e Finlandia. Nella cornice magica dello Spazio Temenos, voci intense e suggestive parti di violino

Venerdì 29 novembre nella storica Chiesa di San Pietro di Agrigento è in programma il terzo appuntamento della rassegna Artemenos. Dopo il cantautore Alessio Bondì e il cantante dei Marlene Kuntz Cristiano Godano, che hanno regalato al pubblico delle grandi emozioni, è adesso la volta del concerto dei Town Of Saints che si esibiranno in duo con chitarra e violino.

I Town of Saints sono una band folk indipendente fondata dal chitarrista olandese Harmen Ridderbos e dalla violinista finlandese Heta Salkolahti. I due si sono incontrati per la prima volta nell’estate del 2010 sulle montagne dell’Austria e da allora hanno iniziato a girare l'Europa e a sperimentare una miriade di stili musicali. Debuttano nel 2013 con “Something to Fight With” (Snowstar Records), un set appassionato che rimanda ad artisti del calibro dei primi Mumford & Sons o Noah and the Whale.

“Artemenos” è un’iniziativa ideata da Davide Lo Iacono e promossa da Spazio Temenos insieme a Caffè San Pietro, Terracotta Ristorante, in partnership con Rocketta Booking del giornalista musicale Paolo Mei e sostenuta anche da Monella Assicuratori - Groupama Agrigento.

Il contributo per l’ingresso al concerto è di 7 euro e sarà destinato alla tutela del bene culturale della Chiesa di San Pietro, a ogni partecipante verrà offerto un calice di vino. L’evento avrà inizio alle ore 21.30. L’ultimo appuntamento della rassegna sarà poi il 19 dicembre con il concerto dei Nebulake, esuberante trio berlinese hip hop/ funk/ synth anni ’80.