"Toscanini Electric Ensemble" in concerto, l'evento al consorzio Empedocle

Venerdì 15 marzo, alle 11,45 presso l’auditorium del consorzio Empedocle di Agrigento si terrà un concerto organizzato dalll’Istituto superiore di Studi Musicali A. Toscanini in collaborazione con il consorzio e con il liceo musicale Majorana di Agrigento.

Si esibirà il "Toscanini Electric Ensemble" diretto dal maestro Marco Salvaggio, con la partecipazione dei Dipartimenti di Nuove tecnologie e nuovi linguaggi musicali e del Dipartimento di Percussioni, con un evento dedicato al “Linguaggio del Rock nella Musica minimalista” curato dai docenti e Solisti maestro Luca Nostro (chitarra elettrica) e maestro Sergio Calì ( strumenti a percussione). Saranno eseguite musiche di: Wolfgang Reifeneder , Kevin Tuck , Jacob T. V., Philip Glass, Steve Reich, Led Zeppelin . Dell’Ensemble faranno parte docenti e studenti dell’ISSM A. Toscanini e alcuni docenti e studenti del Liceo Musicale E. Majorana: Francesco Tamburello, Angelo Prazza, Stefano di Costa, Davide Lauricella, Vincenzo Scaturro, Marco Alongi, Alessandro Schittone, Marco Gioè, Giuseppe Piparo, Felice Amodio, Francesco Fauci, Calogero Bruno (chitarre elettriche) Vincenzo Ruffo, Sergio Morreale (bassi elettrici), Cristiano Cipria, Salvatore Passarello, Leonardo Gagliano°, Biagio Gino Grillo°, Gianluca Infantino, M° Giuseppe Capodici, maestro Luigi Cordaro, Dennis Lalicata, Angelo Zangara, Dario Lana, Emanuela Maria (percussioni)

“E’ un evento a cui teniamo molto perché rafforza la sinergia in atto con il Liceo Musicale di Agrigento, convenzionato già dal 2017 con la nostra Istituzione di Alta Formazione Musicale, e perché dà avvio ad una importante collaborazione tra le due Istituzioni Universitarie del territorio: il Consorzio Empedocle e l’Istituto Toscanini. Per l’occasione abbiamo selezionato un programma rock-contemporaneo ed una inusuale tipologia di organico, costituito da chitarre elettriche, bassi elettrici e percussioni che si esibiranno anche al teatro Massimo di Palermo il 18 marzo; un programma destinato ai giovani e che testimonia il percorso di crescita e di innovazione intrapreso dal nostro Conservatorio, che oggi ha attivi 28 differenti corsi di laurea (classici, jazz, e pop-rock) di Primo e Secondo Livello Afam (Alta Formazione Artistico Musicale). Il concerto, ad ingresso libero, è destinato agli studenti del Liceo, del Consorzio, delle Scuole e a tutti coloro che vorranno aderire. Ringraziamo i dirigenti, lo staff docente e non docente delle sopracitate Istituzioni partners che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.” affermano il Direttore Prof.ssa Mariangela Longo e il presidente Giuseppe Tortorici

"Siamo ben felici di ospitare l’evento musicale proposto e di cooperare con l’Istituzione Afam Toscanini, con cui riteniamo si possa attuare una importante collaborazione per il territorio". Afferma il vice presidente del consorzio universitario Empedocle Giovanni Di Maida