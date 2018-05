"Tessicromie", colori e arte: successo per la mostra di Dora Mirabello

Successo per la mostra “Tessicromie” dell’artista empedoclina Dora Mirabello. L’evento continua a raccogliere consensi, una mostra raffinata che dove vengono esposte opere dipinte su seta, con colori vellutati e delicati su una stoffa.

L’artista ha avviato i suoi studi all’accademia delle Belle arti di Palermo per poi approdare a Brera. I dipinti sono esposti al palazzo dei Filippini in via Atenea. Colori e arte per una mostra che è stata inaugurata giorno 5 maggio e sarà visitabile fino al 15 maggio dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.