Trofeo podistico “Città di Favara”, tutto pronto per la terza edizione

E’ tutto pronto per il terzo trofeo podistico “Città di Favara”, organizzato dall’Associazione Favara Runners, con il patrocinio del Comune di Favara e la collaborazione del comitato provinciale Fidal e dell’Opes Sicilia.

La gara è in programma domenica 1 settembre 2019 ed è valida come 10^ prova del Grand Prix di Corsa Agrigento 2019. L’appuntamento è per le ore 8 in piazza Cavour per ritiro del pacco gara e pettorali, con la successiva partenza alle 9,30.

Il percorso di gara si sviluppa all’interno di un circuito cittadino ondulato di 1.500 metri nel centro storico di Favara da ripetere 5 volte per un totale di 7,5 km. Si parte da piazza Cavour ai piedi del Castello Chiaramonte verso la maestosa e monumentale Chiesa Madre e poi via Roma, il corso principale di Favara, via IV Novembre e ritorno in piazza Cavour.

Previsti i trofei per i primi assoluti e quelli delle varie categorie maschile e femminile. Premio speciale per la società sportiva con il maggior numero di atleti partecipanti; ai primi 200 arrivati sarà consegnata la medaglia del Trofeo appositamente coniata. Un premio speciale denominato “1°Trofeo San Giuseppe” andrà ai primi tre favaresi arrivati al traguardo sia nella sezione femminile che in quella maschile.