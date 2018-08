Cattolica Eraclea, nuovo spettacolo in riva al mare a Seccagrande

Venerdì 17 agosto a Seccagrande, la Compagnia Popolare Aromi di Sicilia di Cattolica Eraclea in “Annata ricca massaru cuntentu”.

Ribera: Venerdì 17 agosto, alle ore 22.00, per il penultimo appuntamento della “Rassegna Teatrale Estiva di Seccagrande”, “Teatrando in Riva al Mare”, organizzata dall’Associazione Culturale “92ZERO16”, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Ribera, andrà in scena sul palco dell’incantevole lungomare di Seccagrande, la Compagnia Popolare Aromi di Sicilia di Cattolica Eraclea con la commedia dialettale in due atti di Nino Martoglio “Annata ricca massaru cuntentu”.

Ricca di arguzia contadina, questa commedia di Martoglio, scritta sull’onda del successo del “Liolà” pirandelliano, illustra una giornata di lavoro nella vigna di un ricco possidente terriero. Il profumo dell’uva e del mosto, il sole settembrino e la voglia di divertirsi e di innamorarsi, invitano, lavoratori e padroni, a cercare risate e compagnia… notturna, e così si intrecciano storie di amanti leciti e illeciti.

All’imbrunire ognuno ha trovato il proprio partner, ma proprio quello che ha intrattenuto e divertito tutti con le storie di Orlando e Rinaldo, avrà come compagna solo un fiasco di vino… ma va bene lo stesso, basta che l’annata è ricca e “u massaru” è cuntentu!

Risate, emozioni, musica, canti e balli in un lavoro corale alla scoperta delle nostre tradizioni rurali e perché no…. di termini dialettali purtroppo dimenticati.

Nel cast: Franco Colletti, Lillo Sanfilippo, Alessia Lombardo, Francesca Calà, Francesco Alfano, Franco Mangiapane, Giusy Firetto, Fabio Albanese, Cinzia Gurreri, Mario Di Campo, Alfonso Di Maria, Maria Rosaria Alessi, Marilena Mattaliano, Antonio Patti, Gigi Loria. Regia di Franco Colletti.