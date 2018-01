Saverio La Ruina in scena al Teatro "L'idea" di Sambuca di Sicilia

Venerdi, 5 gennaio, alle 20,30, al teatro l’Idea di Sambuca di Sicilia, andrà in scena “Masculu e Fiammina”, di e con Saverio La Ruina, uno tra gli attori italiani più premiati. Unico protagonista sulla scena un uomo che parla con la madre che non c’è più. La va a trovare al cimitero e le si racconta confidandole con pacatezza la sua omosessualità, come non ha mai fatto prima. Lo spettacolo si snoda nel tipico confessarsi del sud, al riparo dagli imbarazzi, e racconta il dolore di un uomo che non ha mai trovato il coraggio di aprirsi prima. Affiorano memorie e coscienze di momenti passati, anche belli, rammarichi e mancate armonie e, finalmente, la sensazione di essere liberi di dire.

Prezzo biglietti: 15 euro platea e palchi centrali – 13 euro palchi laterali

Prezzo ridotto a 10 uro per gli under 25

Biglietti acquistabili su liveticket.it