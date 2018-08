"Non si sa come" all'Accademia di Belle arti

Domenica 19 agosto alle ore 21, all'Accademia di Belle arti di Alfredo Prado, in via Bac Bac 7 (di fronte Circolo Empedocleo), Il Catania/Teatro di Mario Sorbello presenta una speciale edizione della commedia pirandelliana "Non si sa come", uno dei testi più importanti di Pirandello col famosissimo monologo del "la lucertola", per la XVIII edizione del Pirandello stable festival di Mario Gaziano e la promozione dell' associazione Abba di Carmelo Cantone. L'ingresso è gratuito.