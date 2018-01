"Natale in casa Cupiello", Enrico Guarneri in scena a Ribera

Andrà in scena giovedì 11 gennaio alle 21, al Cine Teatro Lupo di Ribera, "Natale in Casa Cupiello", secondo degli spettacoli previsti per la rassegna teatrale di Ribera "Città delle Arance" stagione 2017/18, organizzata dall’associazione socio culturale San Michele Arcangelo di Calamonaci in collaborazione con il Comune di Ribera.

"Natale in casa Cupiello" scritta nel 1931, è una delle più famose commedie di Eduardo De Filippo, forse la più nota. Nel ruolo di Luca Cupiello, protagonista dello spettacolo, è Enrico Guarneri affiancato da Vincenzo Volo, Vitalba Andrea, Rosario Marco Amato, Rosario Minardi, Nadia De Luca, Turi Giordano, Pietro Barbaro, Gianni Fontanarosa, Nuccia Mazara Antonello Capodici, Verdiana Barbagallo.

Si ride e si pensa, come sempre con i testi di Eduardo, che toccano la mente e il cuore con la grandezza, di essere sempre attuali e di parlare dell’oggi. La scenografia è del Laboratorio Abc di Catania, i costumi di Riccardo Cappello. Adattamento e regia Antonello Capodici.