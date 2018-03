“Aglio, olio e peperoncino” al Teatro San Francesco di Favara

Continuano gli appuntamenti di "Rassegnati", il palinsesto teatrale organizzato dalla Cioppy Group Events, presso il Teatro San Francesco di Favara. Soddisfatto per i sold out degli spettacoli precedenti, il direttore artistico Giuseppe “Cioppino” Crapanzano è già certo del successo della commedia di sabato 24 marzo dal titolo “Aglio, olio e peperoncino”, della compagnia locale Polvere di Stelle.

Così descrive la commedia la spumeggiante regista Patrizia Russello la quale recentemente ha partecipato al fortunato programma tv di canale 5 “Avanti un altro”, riportando un ottimo risultato. “Come si suol dire nel nostro dialetto favarese 'Monaci e parrini, viditi a missa e stoccaci i rini', un detto vecchio ma sempre attuale. Ed, infatti, proprio in “Aglio olio e peperoncino”, troverete un prete appetitoso, aiutato da un sacrestano birichino il quale combinerà un bel pasticcio. Tra un matrimonio e un funerale, al centro della commedia- continua la regista Patrizia Russello- ci saranno una coppia di sposi che diventeranno oggetto di lite tra i genitori, il tutto arricchito da- ovviamente- Aglio olio e peperoncino!”.

Appuntamento al Teatro San Francesco a Favara, sabato 24 marzo alle 21. Il biglietto è acquistabile presso le tabaccherie Ceresi Daniela di Via Vittorio Veneto, Ceresi Fabio Via Agrigento, Cartolibrerie Crapanzano Via Poliziano e Pecoraro Via Roma. Servizio navetta disponibile; locale riscaldato. Prezzo del biglietto euro 6,00. Per maggiori dettagli chiamare il 3289514586.