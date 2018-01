A Siculiana in scena la commedia di Giuseppina Mira

Il “Libero Gruppo Teatrale” di Siculiana porta in scena il 13 gennaio 2018, 20.30, la commedia in due atti “E accussì sia” di Giuseppina Mira, presso il Centro Sociale di Siculiana. Interpreti: Maria Rita Guarragi, Carmelo Santino, Roberto Navarra, Maurizio Manzella, Giuseppina Guadagnano, Lorella Guadagnano, Biagio Piro, Leonardo Santino, Roberta Callea, Ilenia Siracusa, Veronica Zambito. Suggeritrice: Aurelia Guadagnano. Regia di Gruppo. Direzione artistica di Giuseppina Mira. L’evento è promosso dall’Amministrazione Comunale, sindaco Leonardo Lauricella, assessori Enzo Zambito e AntoninoVaccarella, e dall’ACSI, Comitato Provinciale Agrigento, presidente Giuseppe Balsano.

La commedia porta alla ribalta usi, costumi, modi espressivi del passato per conoscere le nostre radici. Giuseppina Mira dice: “Il mio intento è di recuperare attraverso la comicità il tempo che fu per recuperare, oggi, l’uso e il costume della risata. Cerchiamo, in un mondo inondato dall’angoscia, di non affondare, salendo sulla zattera del teatro che liberi l’emotività con la comicità. Si sa che ridere di cuore fa bene al cuore e alla salute".