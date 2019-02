Al teatro Pirandello in scena: "Shakespeare vs Cervantes – la volpe e il leone"

Si sono concluse martedì le repliche della commedia “L’aria del continente” di Nino Martoglio, per la regia e l’interpretazione di Pippo Pattavina.

Infatti l’opera, inserita nel cartellone del Teatro “Pirandello” di Agrigento, è stata anche rappresentata, nelle mattine di sabato 23 e martedì 26 febbraio, per gli studenti che hanno gradito la messa in scena di questo classico del teatro siciliano.

Adesso il prossimo appuntamento sarà sabato 16 marzo, alle ore 20,30, e domenica 17 marzo, alle 17, quando andrà in scena “Shakespeare vs. Cervantes – la Volpe e il Leone”, scritto e diretto da Stefano Reali, con Giuseppe Zeno, Ruben Rigillo e con Mariano Rigillo.

Lo spettacolo sostituisce la rappresentazione de “L’operazione”, prevista in cartellone per il 2 e 3 marzo, che non avrà luogo per sopravventa indisponibilità di uno dei protagonisti.