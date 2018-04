Rassegna "Un teatro per tutti", al Pirandello cinque spettacoli delle migliori compagnie locali

Un cartellone collaterale alla stagione con gli spettacoli vincitori del bando di gara “Un Teatro Per Tutti”. Ingresso ad un prezzo popolare. Si inizia con la commedia “Una tonnellata di soldi” del Gruppo teatrale Caos. Non solo il prestigioso cartellone della stagione teatrale 2017/18 che sta raccogliendo applausi ad ogni rappresentazione, la Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento inaugura la rassegna “Un Teatro Per Tutti”, una nuova programmazione collaterale che arricchirà l’offerta artistico-culturale della città. Una rassegna di cinque spettacoli delle migliori compagnie locali vincitrici della prima edizione del bando di gara “Un Teatro Per Tutti”, promosso dalla Fondazione Teatro Pirandello. Gli spettacoli sono in programma nei mesi di aprile e maggio, tutti ad un prezzo speciale di 10 euro.

Si inizia domenica 15 aprile con il Gruppo teatrale Caos di Porto Empedocle che porterà in scena lo spettacolo “Una tonnellata di soldi”, commedia in tre atti di Will Evans e Valentine per il libero adattamento e regia di Renato Terranova. Una brillante farsa inglese scritta nel 1912 ma andata in scena per la prima volta nel 1922 nello Shasfesbury Theatre di Londra. Ad interpretare la commedia saranno: Giusy Collura, Enzo Minaldi, Mariapia Zerilli, Giovanni Butera, Melinda Castronovo, Totò Cutaia, Alessandro Cutaia, Annalisa Di Salvo, Pietro Sicurelli.

La rassegna proseguirà domenica 29 aprile con “Io vedo, io sento...e parlo” (Compagnia Zabara); domenica 6 maggio sarà la volta dello spettacolo “In ogni posso c'è l'acqua” (Compagnia Artesia); sabato 19 maggio “Da sud a sud da sole a sole” (Compagnia Teatroltre). Chiude la rassegna domenica 27 maggio il “Concerto per orchestra e coro” dell’Orchestra filarmonica Demetra e coro polifonico Melody.

Tutti gli spettacoli sono in programma alle 18.30 con ingresso alle 18. Il biglietto ha un costo di 10 euro (8 euro per gli abbonati) con la possibilità di acquistare l’abbonamento ai 5 spettacoli (40 euro).