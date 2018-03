Grandi interpreti al teatro Pirandello, in scena Raoul Bova e Chiara Francini

Raoul Bova e Chiara Francini al teatro Pirandello. Sul palco va in scena l’amore, la dialettica tra una coppia all’inizio della convivenza. Le inquietudini, i timori, le domande che non trovano risposta volteggiano sul parquet, mentre il testo scritto a due mani da Luca Miniero e Astutillo Smeriglia tocca il cuore degli spettatori.

Si intitola “Due” la commedia romantica in programma al teatro Pirandello di Agrigento martedì 13 marzo alle 21 e mercoledì 14 marzo alle 17.30.

La scena è una stanza vuota, i due protagonisti, Marco e Paola, una coppia qualunque, in un luogo qualunque, sono alle prese con il montaggio di un letto. Sapere oggi come sarà Marco fra 20 anni, se si ameranno ancora, è ciò che Paola pretende di sapere.

“La diversa visione della vita insieme - si legge nelle note di regia - emerge prepotentemente nelle differenze fra maschile e femminile. Entrambi i due giovani evocheranno facce e personaggi del loro futuro e del loro passato: genitori, amanti, figli, amici che come in tutte le coppie turberanno la loro serenità. Presenze interpretate dagli stessi due protagonisti che accompagneranno fisicamente in scena dei cartonati con le varie persone evocate dal loro dialogo. Alla fine il palco sarà popolato da tutte queste sagome e dai due attori: l'immagine stilizzata di una vita di coppia reale, faticosa e a volte insensata. Perché non sempre ci accorgiamo che in due siamo molti di più. E montare un letto con tutte queste persone intorno, anzi paure, non sarà mica una passeggiata”.