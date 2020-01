Al teatro Pirandello lo spettacolo "Pesce d'aprile", in scena Cesare Bocci

In scena giovedì 23 gennaio alle 21,00 e venerdì 24 alle 17,30, Pesce d’Aprile, con Cesare Bocci e Tiziana Foschi. Uno spettacolo di grande impatto emotivo.

La storia l’ha raccontata Daniela Spada, la moglie di Cesare Bocci, era davvero il primo di aprile, e lei è stata colpita da un ictus, in un momento felice: aveva da poco partorito la figlia. L’esperienza, la fragilità rivelata all'improvviso, è diventata un libro che ha venduto diecimila copie in meno di un anno. Ed è lei a firmare il testo di questa commedia dolce e amara, insieme al marito e all'attrice Tiziana Foschi, che la impersona in scena ed è grande amica nella vita. Cesare Bocci riporta la vicenda al pubblico con immensa grazia. Con un pizzico di ironia lo spettacolo ripercorre la riconquista del corpo, della mobilità, dopo un evento di questo tipo, ci presenta un esempio di forza, unione, coraggio, che supera la sfera intima per donarsi agli spettatori e invitare a riflettere, sorridere e commuoversi, e soprattutto rinascere.

Pesce d’aprile coinvolge la Anffas Onlus- Associazione di Famiglie con persone con disabilità intellettiva e relazionale, Charity Partner del progetto.



"Pesce d’aprile è il racconto di un grande amore che la malattia ha reso ancora più grande: un’esperienza reale, toccante, intima e straordinaria di un uomo e di una donna che non si danno per vinti quando il destino sconvolge la loro esistenza. I protagonisti si mettono a nudo svelando le loro fragilità, raccontando come possano crollare le certezze e come si possa risalire dal baratro. In un’alternanza di situazioni dolorose, grottesche, a volte divertenti, si delinea l’immagine di una donna prigioniera di un corpo che non le obbedisce più e che lotta per riconquistare la propria vita, con il suo uomo accanto. Una testimonianza diretta, capace di trasmettere quella forza che spesso manca nel quotidiano. Un racconto al quale si assiste con gli occhi lucidi e la risata improvvisa, a volte amara, altre volte liberatoria".