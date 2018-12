"Uno nessuno e centomila", Enrico Lo Verso al teatro Pirandello

Giovedì 6 dicembre, alle ore 21,00, terzo appuntamento del cartellone del teatro “Luigi Pirandello” di Agrigento per questa sua 25a stagione.

Sulla scena ritorna il palermitano Enrico Lo Verso con “Uno nessuno centomila” che lo scorso anno, in occasione del 150° anniversario della nascita del drammaturgo agrigentino, gli ha fruttato il Premio Franco Enriquez.

La rappresentazione, è una produzione Ergo sum, con l’adattamento e la regia di Alessandra Pizzi, la quale precisa che lo spettacolo “rappresenta un omaggio a Luigi Pirandello, attraverso l’adattamento teatrale del più celebre dei suoi romanzi: la storia di un uomo che sceglie di mettere in discussione la propria vita, a partire da un dettaglio, minimo insignificante. Il pretesto è un appunto, un’osservazione banale che viene dall’esterno. I dubbi di un’esistenza si dipanano intorno ad un particolare fisico. Le cento maschere della quotidianità, lasciano il posto alla ricerca del sé autentico, vero, profondo. L’ironia della scrittura rende la situazione paradossale, grottesca, accentua gli equivoci. La vita si apre come in un gioco di scatole cinesi, e nel fondo è l’essenza: abbandonare i centomila, per cercare l’uno, a volte può significare fare i conti con il nessuno. Ma forse è un prezzo che conviene pagare, pur di assaporare la vita.”

I relativi biglietti sono in vendita presso l’agenzia viaggi Tam tam di via Imera 7 o, da un’ora prima dello spettacolo, al botteghino del Teatro.

Gli abbonati della stagione teatrale hanno diritto ad una riduzione di 3 euro sul costo del biglietto che varia da 25 a 15 euro; previsto anche un biglietto di 10 euro per l’ultima fila dei palchi.