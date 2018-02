Glam City, l'opera tratta dal romanzo di Trischitta approda al Posta vecchia

Glam City, l'opera teatrale tratta dal romanzo di Domenico Trischitta, andrà in scena per due giorni, i prossimi 10 e 11 febbraio, al teatro Posta vecchia di Agrigento.

La riduzione teatrale è ad opera dello stesso autore insieme a Silvio Laviano, la regia è di Nicola Alberto Orofino. Scene e costumi di Vincenzo La Mendola; l'assistente alla regia è Gabriella Caltabiano e le foto di scena sono di Gianluigi Primaverile. Completano la squadra la responsabile dell'ufficio stampa e web Stefania Bonanno, Grazia Marano che cura la grafica, Lorenzo Grifò il make up e Francesco Maria Attardi che ha realizzato il video trailer.

Glam City racconta la rivoluzione mancata di Gerry Garozzo, artista diverso e trasgressivo che ha portato una ventata di novità e colore nella buia e carnale Catania degli anni Settanta. Adesso, a due anni dall’uscita, il romanzo approda in teatro, sarà Silvio Laviano a dare corpo e anima al protagonista, evocando tra i molti fantasmi anche il suo alter ego, Marc Bolan, padre del glam rock inglese.

Catania è la Milano del Sud, via Etnea è il salotto buono della città, e da piazza Esposizione in poi, per tutto il corso Italia, eleganti negozi d’abbigliamento. In estate, alla Plaja, serate danzanti e concorsi di bellezza, ma anche interminabili tornei di tamburello.

La squadra di calcio è ritornata in serie A, e la villa Bellini, ogni domenica, si riempie di famiglie con bambini che si fanno fotografare accanto alla vasca dei cigni. Vicino al cinema Lo Po, più in là, di fronte alla tabaccheria dei Basile si sentono le prime deflagrazioni sonore di Pippo Pernacchia. Tutto cominciava...