Teatro da Camera, si inaugura la nuova stagione

Si inaugura, giovedì alle 18,15 nella saletta teatro del circolo culturale “Empedocleo” di Agrigento, la terza stagione di teatro da camera con la direzione artistica di Mario Gaziano e Giuseppe Adamo, presidente dello storico sodalizio agrigentino.

La stagione inizia il 28 ottobre e si concluderà il 24 maggio.

Saranno otto gli spettacoli proposti da autori regionali, nazionali e internazionali da Buttitta, a Pirandello, Sciascia, Auden e Campanile.

Il cartellone si inaugura con lo spettacolo “Boom!!!!...Camera ridens”, un itinertario scenico umoristico scritto e diretto da Mario Gaziano.

“E’ uno spettaolo leggero e umoriostico - commentano Adamo e Gaziano - scelto proprio per avviare una lunga stagione teatrale che avrà momenti di drammaturgia passionale e sociale".

I protagonisti di questo spettacolo inaugurale “Boom...Cameraridens” sono Lillo D’Aleo, Maria Fantauzzo, la show girl Irina Zobacheva. Ed ancora Rosa La Franca, Massimo Agozzino, Fernando Cinquemani (coreografo della scuola di ballo Lunarossa) e la new-entry Antonella Morreale con Gioacchino Marrella per le musiche in diretta e la partecipazione straordinaria di Giovanni Moscato. Lo spettacolo inaugurale è ad ingresso gratuito, riservato ai soci del circolo e a tutti gli appassionati di teatro da Camera, che hanno espresso apprezzamento e successo per le precedenti stagioni teatrali.

Collaborazioni artistiche dell’attrice Maria Grazia Castellana, di Andrea Cassaro, Giuseppe Portannese e dell’Accademi di Belle Arti di Alfredo Prado.