"Sud del sud", il giornalista Alan Scifo presenta il suo libro: l'evento

Verrà presentato sabato 16 marzo, in anteprima, il libro "Sud del Sud", scritto dal giornalista Alan David Scifo. L’incontro, cui parteciperà anche il presidente regionale di Italia Nostra Onlus, Leandro Janni, si terrà nella cripta della chiesa Madonna del Rosario, alle 18:45. Con l’autore converserà Luigi Mula, giornalista e Giuseppina Rizzo, docente e appassionata di storia. Realizzato con la partecipazione del Rotary Club Aragona Colli sicani, presente con il presidente Vincenzo Mula, l’incontro anticipa l’uscita del libro, prevista per il 18 marzo e tratterà i temi contenuti nel testo: dalle incompiute alla mafia, al fenomeno dell’emigrazione, fino al randagismo costruito a tavolino e il pericolo amianto della provincia di Agrigento. Il libro è infatti il viaggio di un giovane giornalista nei paesi della provincia Agrigentina, un diario di bordo che raccoglie le inchieste più importanti nel sud del Sud, nell’ultimo lembo della penisola italiana.

"Lì – spiega Alan David Scifo - in ogni paese il motto prima delle elezioni è sempre lo stesso: 'Si può vivere di solo turismo'. Dopo le chiacchiere e le vittorie elettoriali, però, di queste promesse rimane ben poco e tutto resta come prima. Intanto i centri storici si svuotano, i giovani lasciano la propria terra per non tornare più e le cittadine si riempiono di cartelli 'Vendesi'. Ogni angolo di questa terra potrebbe raccontare una bella storia per le ricchezze che possiede, ma il tutto viene vanificato da chi non riesce a realizzare i progetti e lascia morire i paesi del sud del Sud". La seconda presentazione ufficiale avverrà ad Agrigento, domenica 17 marzo, al circolo Empedocleo, alle 19, insieme ai rappresentanti dell’associazione “A testa alta” di Licata.