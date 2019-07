"Primo festival Street Food 2019 al Lido Azzurro", l'evento: il programma

Da oggi, giorno 11 luglio, si parte per la stagione degli eventi estivi al Lido Azzurro a Porto Empedocle dopo la sontuosa inaugurazione del rinnovato e straordinario lungomare Nettuno che ha cambiato faccia e aspetto all’intera frazione balneare e che grazie all’aiuto degli esercenti porterà slancio economico e aumento delle presenze turistiche con una stagione di eventi di tutto rispetto.

Stasera si parte con il primo Festival Street Food e i Cammurria Band,un gruppo composto da 8 elementi ormai conosciuto in tutta la Sicilia.

Tutti i commercianti del Lido Azzurro assieme al Kiross Pub e Sapori di Mare che collaborano in modo attivo per le serate e prepareranno ognuno una propria specialità diversa in tutto il lungomare Nettuno e i cittadini empedoclini e non solo potranno trascorrere quindi una serata serena con attrattive musicali e buon cibo e finalmente appropriarsi di una location moderna e dal forte impatto visivo.

Uno dei collaboratori degli eventi del Comune empedoclino per l’estate 2019, Salvatore Zoppo congiuntamente all’Assessore al turismo Salvatore Di Betta ringraziano per l’impegno dimostrato tutte le attività commerciali per queste iniziative che avranno un riscontro di pubblico e di interesse che andrà al di là dei residenti ed è lo start per un’estate coinvolgente e innovativa per tutto il Lido Azzurro. Infatti l’amministrazione comunale e i privati sono sempre più determinati ad offrire una vita notturna piacevole e a misura per chi vuol trascorrere serenamente una stagione estiva che si prospetta ricca di successi con un programma vario e che abbraccia le esigenze di tutti".