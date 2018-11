Giornata dello sport paralimpico, tavola rotonda e dimostrazioni

Tutto pronto a Ravanusa per la manifestazione Sport in Comune 2018, Giornata dello sport paralimpico, in programma martedì 4 dicembre, la manifestazione che si svolgerà in tutte le province siciliane è organizzata dal Comitato Italiano Paralimpico e dall’INAL con la collaborazione delle federazioni paralimpiche e le associazioni locali. In provincia di Agrigento si svolgerà a Ravanusa con un ricco programma suddiviso in due momenti, il primo con l’organizzazione di una tavola rotonda ed un dibattito, il secondo con la dimostrazione di varie discipline sportive paralimpiche.

Molte le autorità e gli ospiti che saranno presenti alla manifestazione, i dettagli dell’iniziativa verranno resi nel corso di una apposita conferenza stampa in programma venerdì prossimo