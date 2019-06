Spiriti, streghe e fantasmi: un dibattito sull'Agrigento soprannaturale

Oggi, lunedì 17 giugno alle ore 17.30 nella sala convegni dell' ex Collegio dei Filippini, via Atenea, Agrigento, le associazioni agrigentine Epea (Ente permanente per l'educazione degli adulti) e Archeoclub organizzano un incontro sul tema "Girgenti spettrale". "La paura fa novanta anche in provincia di Agrigento da molti secoli - dicono gli organizzatori dell'evento -. Presenteremo tante storie di stregoneria, di spaventosi fantasmi, inquietanti apparizioni, orride presenze, spiriti maligni, superstizioni, ma anche il paranormale e tanto altro da Empedocle ai giorni nostri".

Interverranno Angela Roberto (Archeoclub Agrigento), Elio Di Bella (associazione Epea, referente per l'identità agrigentina del Comune di Agrigento). I saluti sono affidati a Calogero Firetto, sindaco di Agrigento e Nino Amato, assessore comunale al centro storico.Modererà i lavori il professor Girolamo Carubia presidente associazione Epea.