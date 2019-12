Da Katia Ricciarelli a Pippo Franco, al "Pirandello" quattro spettacoli d'eccezione

Quattro spettacoli eccezionali fuori cartellone, fanno parte di Verso Agrigento 2020, e ci porteranno dritti al compleanno per i 2600 anni della fondazione della città. Il primo in ordine cronologico è il concerto di Natale, si terrà il 18 dicembre alle 20,30, ingresso libero, in scena con Song Simphony l'orchestra di Palermo Classica.

Il 19 dicembre, alle 19, invece, ironico, irriverente, signore della risata, sale sul palco Pippo Franco con lo spettacolo Che fine ha fatto l'uomo?, "dedicato al viaggio dell’essere umano, dalle radici ad oggi, farà divertire ma anche riflettere il pubblico".

Il 30 dicembre, altra data da segnare: ecco Katia Ricciarelli, una delle voci più straordinarie del nostro panorama, con una esibizione speciale, Vivere una fiaba, 50 anni di carriera, un lungo racconto che incanterà il pubblico, inizio spettacolo ore 19.

Non finisce qui, il 28 dicembre abbiamo pensato a uno spettacolo corale, Villa Malgiocondo, di Gaetano Aronica e Giovanni Volpe e la partecipazione straordinaria di Andrea Tidona, con un parterre di attori di altissimo livello, di cui presto sveleremo i dettagli. Due spettacoli con ingresso libero su prenotazione, in scena in una cornice inusuale e meravigliosa: il museo Pietro Griffo.