“Cosa dirà la gente”, allo Spazio Temenos una pellicola sui diritti umani

“Cosa dirà la gente”, regia di Iram Haq è il film scelto dal circolo Belushi di Agrigento in collaborazione con il Gruppo 283 di Amnesty International, in programma martedì 28 maggio alle ore 20:30 nella sala dello Spazio Temenos in Via Pirandello n. 1 ad Agrigento. La proiezione del film si inserisce nella programmazione delle due Associazioni sul tema del rispetto dei diritti umani.

Sarà anche l’occasione per celebrare due significativi eventi. Il 28 maggio, infatti, è il giorno del 58° "compleanno" di Amnesty