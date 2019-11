"Sostenibilità ambientale e giustizia sociale", l'incontro a caffè letterario "Pirandello"

Agrigento e il tempo del “coraggio”: il ruolo del volontariato e delle Professioni. Sabato 9 novembre Legambiente insieme associazioni e gli rdini Professionali, nonché i cittadini, a discutere di sostenibilità ambientale e Giustizia sociale.

L’incontro – che si terrà presso il Caffè Letterario "Luigi Pirandello" in contrada Caos, con inizio alle 9:30 – precederà i lavori dell'assemblea dei soci del circolo Legambiente Volontariato "Rabat", chiamata a procedere al rinnovo degli organismi interni in vista dei congressi regionale e nazionale dell’Associazione ambientalista in programma rispettivamente a piazza Armerina ed a Napoli nelle prossime settimane.

“Abbiamo ritenuto utile organizzare la prevista riunione dei nostri soci, dalla quale usciranno sia il nuovo presidente che il nuovo Comitato direttivo del circolo, facendo precedere questo pur importante passaggio formale da un ampio spazio di discussione e di confronto aperto al pubblico, quindi anche ai non soci, invitando in particolare a partecipare tutti i soggetti, sia del terzo settore o privato Sociale che del mondo professionale, con i quali nel corso di questi ultimi anni abbiamo avuto modo di collaborare e di condividere belle esperienze di "partecipazione dal basso" e di mobilitazione - afferma Claudia Casa - presidente uscente del Circolo Rabat nonché direttore di Legambiente Sicilia, la quale auspica che “si possa così realizzare un momento di ulteriore arricchimento reciproco e di positiva contaminazione, per consolidare i rapporti già in essere, instaurarne di nuovi e rilanciare tutti insieme e con rinnovato coraggio i temi che più ci stanno a cuore, all'insegna della sostenibilità ambientale e della giustizia sociale".